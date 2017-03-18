Веснина: полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе был очень важным для меня

Россиянка Елена Веснина поделилась впечатлениями от победы над француженкой Кристиной Младенович со счётом 6:3, 6:4 в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе.
«Это был очень важный матч для меня. Я чувствовала атмосферу на стадионе, она была наэлектризована. Не каждую ночь у тебя есть возможность играть в полуфинале такого престижного и крупного турнира и бороться за выход в финал.
Когда Кристина отыграла подачу на матч, я говорила себе, что по-прежнему веду в счёте и буду подавать на матч ещё раз. У меня есть позитивный опыт подач на матч. Я подавала на матч в финалах турниров „Большого шлема“, Итогового чемпионата и Олимпийских игр, так что знаю, что делать в этот момент», — приводит слова Весниной официальный сайт WТА.