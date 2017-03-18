Младенович: Веснина играла очень быстро и агрессивно

Француженкапрокомментировала поражение от россиянки Елены Весниной со счётом 3:6, 4:6 в полуфинале турнира в«Я думаю, что Елена провела отличный матч. Она играла очень быстро и агрессивно. Я чувствовала себя нормально и вышла на корт с чётким планом на игру. Я старалась варьировать темп, но не всё получалось. Темп был слишком быстрым для меня, но я вряд ли могла сыграть лучше. Я до последнего розыгрыша старалась вернуться в игру», — приводит слова Младенович официальный сайт WТА.