Федерер: второй сет получился сложнее, но я рад, что победил в двух партиях

Швейцарец Роджер Федерер поделился впечатлениями от победы над американцем Джеком Соком со счётом 6:1, 7:6 (7:4) в полуфинале турнира серии «Мастерс-1000» в Индиан-Уэллсе.
«Я играл очень хорошо в первом сете. Во второй партии игра складывалась так, как я ожидал перед матчем. Джек обладает хорошей подачей в игре, с ним крайне непросто действовать на приёме и добиваться брейков. Конечно, второй сет получился гораздо сложнее, но я рад, что справился в двух партиях и вновь вышел в финал здесь», — приводит слова Федерера официальный сайт АТР.