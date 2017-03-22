Кравчук в первом круге турнира в Майами встретится с Тиафо

Стало известно распределение победителей квалификации по основной сетке турнира в Майами. В частности, соперником россиянина Константина Кравчука будет американец Фрэнсис Тиафо (Q).
Майами. Мужчины. Распределение победителей квалификации по основной сетке
Дариан Кинг (Барбадос, Q) — Лукаш Лацко (Словакия, Q).
Фрэнсис Тиафо (США, Q) — Константин Кравчук (Россия).
Бернард Томич (Австралия) — Михаил Кукушкин (Казахстан, Q).
Раду Албот (Молдавия, Q) — Андреас Сеппи (Италия).
Адриан Маннарино (Франция) — Бенджамин Беккер (Германия, Q).
Кристиан Харрисон (США, Q) — Дуди Села (Израиль).
Гидо Пелья (Аргентина) — Тим Смычек (США, Q).
Джаред Доналдсон (США, Q) — Кайл Эдмунд (Великобритания).
Аляж Бедене (Великобритания, Q) — Ян-Леннард Штруфф (Германия).
Эрнесто Эскобедо (США, Q) — Даниэль Эванс (Великобритания).
Кевин Андерсон (ЮАР) — Душан Лайович (Сербия, Q).