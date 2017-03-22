Цибулкова: матч с Дементьевой в Майами стал поворотным моментом моей карьеры

Словачка Доминика Цибулкова призналась, что с турниром в Майами у неё связаны особенные воспоминания, и, в частности, рассказала о встрече с россиянкой Еленой Дементьевой.
«С моего первого визита сюда турнир в Майами стал моим любимым. И до сих пор остаётся таковым, потому что с ним у меня связано так много прекрасных воспоминаний.
Я не могу забыть несколько матчей, сыгранных здесь. Впервые я выступила здесь в 18 лет и в третьем круге встречалась с Еленой Дементьевой. Это был первый большой матч для меня, и я проиграла в трёх сетах. Та игра стала поворотным моментом в моей карьере. Тогда я осознала, что могу противостоять сильнейшим. Впоследствии мне удалось обыграть Агнешку Радваньскую здесь и впервые войти в топ-10. Так что воспоминания отличные», — цитирует Цибулкову официальный сайт тура.