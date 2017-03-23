Барти: матч со Стосур станет битвой форхендов

Австралийка Эшли Барти прокомментировала победу над канадкой Эжени Бушар в первом круге турнира в Майами со счётом 6:4, 5:7, 6:3 и поделилась ожиданиями от встречи со своей соотечественницей Самантой Стосур.
«Матч прошёл в упорной борьбе, и я рада, что всё же вырвала победу и получила возможность сыграть во втором круге. Я обожаю Майами. Я впервые выступаю здесь в одиночном разряде. Очень приятно было сыграть на этом прекрасном центральном корте.
Думаю, я смогла агрессивно действовать на приёме и использовать свой удар с форхенда. Также я допустила несколько ошибок, но понимала, что должна играть агрессивно, чтобы получить шанс на победу. У меня всё получилось.
Здорово, что теперь я смогу сыграть с Сэм. Мы много тренировалось вместе раньше, хотя и никогда не встречались в официальных матчах. Думаю, мне вновь нужно будет агрессивно играть на приёме, чтобы Стосур не смогла использовать своё преимущество на подаче. Это будет битва форхендов. Посмотрим, как всё сложится», — цитирует Барти официальный сайт тура.