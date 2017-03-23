15 двойных ошибок не помешали Павлюченковой победить Шведову в Майами

Россиянка Анастасия Павлюченкова (17) во втором круге турнира в Майами победила представительницу Казахстана Ярославу Шведову со счётом 6:7 (3:7), 6:2, 6:0. Продолжительность встречи составила 1 час 59 минут. 25-летняя уроженка Самары, занимающая 17-е место в рейтинге WТА, исполнила 8 эйсов, допустила 15 двойных ошибок, реализовала 6 брейк-пойнтов из 9 и проиграла 1 гейм на своей подаче.
За выход в четвёртый круг Анастасия поспорит либо с украинкой Элиной Свитолиной (9), либо с американкой Бетани Маттек-Сэндс (WC).
«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию этой встречи:
Текстовая онлайн-трансляция матча Павлюченкова — Шведова в Майами