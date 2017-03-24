Лучич-Барони: может, завтра в Майами мы с племянницей поплаваем с дельфинами

Хорватка Мирьяна Лучич-Барони рассказала, почему считает турнир в Майами особенным для себя. В первом круге она одолела украинку Катерину Бондаренко со счётом 6:2, 2:6, 7:6 (7:2).
«Мне очень нравится этот турнир, так как вся моя семья имеет возможность приехать сюда. Мы с мужем добираемся на машине. Здесь мы чувствуем себя как дома. Также на матчи приходят многие мои друзья. Это здорово.
Завтра приедет моя племянница, и мы отправимся смотреть и, может быть, даже поплавать с дельфинами. Мне очень нравится проводить свободное время со своей семьёй, даже просто гулять по пляжу и есть мороженое. Здесь всё просто прекрасно», — цитирует Лучич-Барони официальный сайт тура.