<a href="http://ads.adfox.ru/202433/goDefaultLink?p1=biozy&p2=v" target="_top"><img src="http://ads.adfox.ru/202433/getDefaultImage?p1=biozy&p2=v" border="0" alt=""></a>
Футбол
РФПЛ
ФНЛ - Первый дивизион
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Китай
Кубок России
ПФЛ - Второй дивизион
Молодёжное первенство
Сборная России
Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций
Южная Америка
Украина
Франция
Женский футбол
Прочие турниры
Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com
Любители
Студенческий футбол
Рейтинг УЕФА
Рейтинг ФИФА
MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ
НХЛ
МХЛ
ВХЛ
ЧМ по хоккею 2017
Евротур
Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20
Ночная Лига
MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины
Кубок мира-2016/17. Женщины
ЧМ-2017
Рождественская гонка 2016
ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации
Кубок Дэвиса
WTA
ATP
Ролан Гаррос 2017
Кубок Кремля
Рио 2016
Авто
Формула-1
Мотогонки
Ралли
Младшие серии
DTM/WTCC/Туринг
Дакар/Ралли-рейды
Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы
Любители
Женский бокс
ММА
Баскетбол
НБА
Евролига
Единая лига ВТБ
Еврокубок
Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины
Суперлига женщины
Лига чемпионов
Еврокубки
Пляжный волейбол
Кубок России
Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон
Мини-футбол
Фигурное катание
Водные виды спорта
Конькобежный спорт
Лёгкая атлетика
Лыжный спорт
Пляжный футбол
Гандбол
Конный спорт
Хоккей с мячом
Велоспорт
Шахматы
Прочие виды спорта
Европейские игры 2015
Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2
Counter-Strike: Global Offensive
FIFA
League of Legends
Везде
Новости
Статьи
Регистрация
Вход
Завершить регистрацию
Лента новостей
Видео
Фэнтези ЧМ 2018
Билеты на спорт
Фото
Спортивный ТВ-гид
Рейтинг букмекеров
Спортбары
175 лет назад
2016
Главные новости
Популярные
13:41
Цонга стал отцом
13:26
Тиафо: при счёте 7:5, 4:1 я стал думать: «Боже, я сыграю с Федерером»
12:34
Тарпищев: выбор за Весниной, в каком направлении она пойдёт
12:17
Тарпищев: благодарен президенту ITF, который впервые приехал в Россию
11:31
Уотсон: Шараповой нужно своим трудом заслужить право вернуться на турниры
15:40
Звонарёва получила «уайлд кард» на турнир ITF в Стамбуле
17:55
Дель Потро: конечно, Федерер может стать первой ракеткой мира
11:31
Уотсон: Шараповой нужно своим трудом заслужить право вернуться на турниры
23:19
Рублёв за 44 минуты разгромил Ф. Майера в первом круге «Мастерса-1000» в Майами
23:59
15 двойных ошибок не помешали Павлюченковой победить Шведову в Майами
События вчера
Сейчас
Сегодня
Завтра
Цонга стал отцом
24 марта 2017, пятница. 13:41.
Теннис
Француз
Жо-Вильфрид Цонга
в своём «твиттере» сообщил, что стал отцом. У 10-й ракетки мира и его подруги
Ноуры эль Швейх
родился сын.
Ранее Цонга отказался от участия в турнире в
Майами
, чтобы находиться рядом с подругой.
За свою карьеру 31-летний уроженец Ле-Мана выиграл 14 турниров ATP.
Источник:
«Чемпионат»
Сообщить об ошибке
Теги
Жо-Вильфрид Цонга
Фото
Новости. Теннис
24 марта 2017, пятница
14:34
Раонич: то, что делает Федерер, впечатляет
13:41
Цонга стал отцом
13:26
Тиафо: при счёте 7:5, 4:1 я стал думать: «Боже, я сыграю с Федерером»
12:44
Хэггерти: новый формат Кубка Дэвиса может сделать турнир интереснее
12:37
Тарпищев: если Дмитриев станет главой Tennis Europe, это будет плюсом для всех
12:36
Дюпре: оцениваю итог своей работы во главе Тennis Еurope как удовлетворительный
12:34
Тарпищев: выбор за Весниной, в каком направлении она пойдёт
12:17
Тарпищев: благодарен президенту ITF, который впервые приехал в Россию
11:31
Уотсон: Шараповой нужно своим трудом заслужить право вернуться на турниры
11:29
Лучич-Барони: может, завтра в Майами мы с племянницей поплаваем с дельфинами
10:39
Цибулкова: рада, что сумела выполнить свою задачу в матче с Сепеде-Ройг
10:23
Плишкова: в моих последних матчах не всё решает подача
09:58
Возняцки: я всегда мотивирована одерживать быстрые победы
09:47
А. Радваньска: после паузы из-за дождя я заиграла лучше
09:16
Вандевеге проиграла Чепеловой во втором круге турнира в Майами
03:39
Южный проиграл Кукушкину в первом круге «Мастерса» в Майами
02:58
Кузнецов обыграл Истомина на старте турнира в Майами
02:54
Возняцки разгромила Лепченко, Маттек-Сэндс вышла на Павлюченкову в Майами
02:26
Томич снялся с турнира в Майами, Южный сыграет в основной сетке
02:21
Радваньска прошла в третий круг турнира в Майами, где сыграет с Лучич-Барони
02:13
Кузнецова и Младенович с победы стартовали на турнире в Майами в парном разряде
00:57
Кравчук проиграл Тиафо и не встретится с Федерером в Майами
00:15
Плишкова, Шрамкова, Бачински и Соболенко номинированы на премию Fed Cup
23 марта 2017, четверг
23:59
15 двойных ошибок не помешали Павлюченковой победить Шведову в Майами
23:19
Рублёв за 44 минуты разгромил Ф. Майера в первом круге «Мастерса-1000» в Майами
23:14
Хачанов на решающем тай-брейке уступил Шварцману в первом круге турнира в Майами
22:28
Чорич за 3 часа сломил сопротивление Гранольерса и сыграет с Тимом в Майами
22:16
Робредо одолел Басилашвили на старте «Мастерса-1000» в Майами
22:08
Текстовая онлайн-трансляция матча Веснина — Томлянович в Майами
22:03
Цибулкова вышла в третий круг турнира в Майами, где сыграет с Флипкенс
20:05
Шафаржова разгромила Гаврилову и может сыграть с Весниной в Майами
19:23
Кар. Плишкова разгромила Бренгл во втором круге турнира в Майами
18:48
Текстовая онлайн-трансляция матча Павлюченкова — Шведова в Майами
18:25
Свитолина: не думаю о попадании на Итоговый чемпионат WТА, до него ещё долго
17:55
Дель Потро: конечно, Федерер может стать первой ракеткой мира
16:12
Организаторы турнира в Санкт-Петербурге победили в номинации «лучшая режиссура»
16:10
Текстовая онлайн-трансляция матча Хачанов — Шварцман в Майами
15:40
Звонарёва получила «уайлд кард» на турнир ITF в Стамбуле
14:21
Надаль: если бы не Тони, я бы играл в футбол, а не в теннис
13:27
Дель Потро: играть с Федерером всегда приятно. Это лучший теннисист всех времён
12:43
Андерсон: из всех моих побед на «Мастерсах» выделяется выигрыш у Новака в 2008-м
12:33
Хаас: может, игуана узнала, что я, вероятно, в последний раз играю в Майами
11:47
Кузнецова: я буду играть, пока получаю от этого удовольствие
11:31
Барти: матч со Стосур станет битвой форхендов
10:34
Кырстя: ближе к концу второй партии матча с Пуиг я немного сбавила обороты
Все новости
RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какое поражение Роджера Федерера, на ваш взгляд, самое неожиданное в карьере?
Олимпиада-2004. 2-й круг. Бердых – 6:4, 5:7, 5:7.
Индиан-Уэллс-2007. 2-й круг. Каньяс – 5:7, 2:6.
Майами-2007. 4-й круг. Каньяс – 6:7, 6:2, 6:7.
Олимпиада-2008. 1/4 финала. Блэйк – 4:6, 6:7.
Уимблдон-2011. 1/4 финала. Цонга – 6:3, 7:6, 4:6, 4:6, 4:6.
Уимблдон-2013. 2-й круг. Стаховский – 7:6, 6:7, 5:7, 6:7.
Гамбург-2013. 1/2 финала. Дельбонис – 6:7, 6:7.
US Open-2013. 4-й круг. Робредо – 6:7, 3:6, 4:6.
Australian Open-2015. 3-й круг. Сеппи — 4:6, 6:7, 6:4, 6:7.
Дубай-2017. 2-й круг. Донской – 6:3, 6:7, 6:7.
Проголосовать
Архив →
Конфиденциальность
Использование информации
Контакты
Реклама
Вакансии
|
Виджеты
Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
Возрастное ограничение 18+