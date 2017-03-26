Радваньска: ничего не могла поделать с потрясающей игрой Лучич-Барони

Полька Агнешка Радваньска, уступившая в третьем круге турнира в Майами хорватке Мирьяне Лучич-Барони со счётом 0:6, 3:6, постаралась объяснить причины поражения.
«Мирьяна продемонстрировала невероятный теннис. Она с самого начала играла потрясающе уверенно и агрессивно. Каждый мяч после её удара летел с огромной скоростью, так что я ничего не могла поделать. Первый сет пролетел очень быстро, а во втором у меня были шансы, но я не воспользовалась ими и не вернулась в игру. Она была слишком хороша», — приводит слова Радваньской официальный сайт WТА.