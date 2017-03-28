Шафаржова: приятно вновь входить в число лучших и обыгрывать их

Чешка Люси Шафаржова прокомментировала свою победу в четвёртом круге турнира в Майами над словачкой Доминикой Цибулковой со счётом 7:6 (7:5), 6:1 и поделилась ожиданиями от встречи с датчанкой Каролиной Возняцки.
«Это был прекрасный матч. Я очень рада впервые выйти в четвертьфинал этого турнира. Я знала, что должна показать мощный теннис, играть быстро и не позволять Доминике действовать в привычной манере. Она достаёт много мячей и является настоящим бойцом, так что мне нужно было играть остро и мощно. Я рада, что у меня всё получилось.
Эта победа очень много значит для меня. Приятно вновь входить в число лучших и обыгрывать их. Это говорит о том, что уровень мой игры возвращается.
Мы с Доминикой провели так много матчей и, конечно, часто тренировались вместе. Мы прекрасно друг друга знаем и понимали, чего ожидать.
Что касается Возняцки, то она вновь демонстрирует прекрасную игру. Думаю, её игра немного похожа на теннис Доминики — Каролина также вытаскивает много мячей. Мне нужно будет сохранять терпение, но при этом играть агрессивно. Я здорова, слава богу. Буду стараться раздвигать границы всё больше», — цитирует Шафаржову официальный сайт тура.