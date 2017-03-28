Плишкова: до счёта 5:2 во втором сете я показывала игру очень высокого уровня

Чешка Каролина Плишкова прокомментировала победу над своей соотечественницей Барборой Стрыцовой в четвёртом круге турнира в Майами со счётом 6:1, 6:4 и поделилась ожиданиями от встречи с хорваткой Мирьяной Лучич-Барони
«До счёта 6:1, 5:2 всё складывалось просто прекрасно. Затем соперница провела пару отличных геймов. Я рада, что всё же завершила второй сет в свою пользу, так как концовка была непростой.
До счёта 5:2 я демонстрировала игру очень высокого уровня. Я диктовала условия на корте, а у соперницы было не так много времени играть в свой теннис: выйти к сетке и использовать резаные удары. На задней линии я играла очень быстро.
Здесь у меня было три соперницы с похожим стилем игры — Стрыцова, Путинцева и Бренгл. Путинцева играла отлично, доставала много мячей. Мне нужно было ощутить уверенность в своих силах и сохранять терпение в каждом моменте. Это же помогло мне и сегодня. Матч со Стрыцовой стал одним из лучших для меня, если не считать двух последних геймов.
С нетерпением жду матча с Лучич-Барони. Здесь она вновь победила Радваньскую. Противостоять ей всегда непросто. Она играет мощно. Наш матч в Австралии прошёл в упорной борьбе», — цитирует Плишкову официальный сайт тура.