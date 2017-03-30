Мыскина: на месте спортсменов сказала бы: «Здорово, что Шарапова возвращается»

Капитан сборной России в Кубке Федерации Анастасия Мыскина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову прокомментировала недовольство ряда игроков тем, что организаторы турниров в Штутгарте, Риме и Мадриде предоставили «уайлд кард» россиянке Марии Шараповой, которая была дисквалифицирована до 25 апреля 2017 года после обнаружения в её организме запрещённого препарата — мельдония.
«Это какие-то пустые разговоры, честно сказать. Высказывания всех спортсменов на эту тему, мне кажется, вообще лишние. Каждый должен заниматься своим делом. Они выходят на корт, играют на тех же турнирах. Я вообще не склонна кого-то осуждать и комментировать, потому что у всех своя жизнь. Маша выйдет в апреле. Был суд, было наказание, она полностью его отбыла. Ей дают шанс, поэтому обсуждать это немножко странно. Мне кажется, это очень интересно для тенниса – посмотреть на её возвращение, посмотреть, как она готовилась. Она очень много тренировалась, мы все это прекрасно видели, она очень хочет вернуться, все это уже тоже услышали и увидели. Мне кажется, это будет очень интересно.
Я знаю, что наша федерация её поддерживала и поддерживает. Многие хотели, чтобы она играла Кубок Федерации, но это невозможно, потому что мы играем до 26 апреля – срока завершения её дисквалификации. Знаю, что и Шамиль Анвярович её поддерживает и писал ей письмо в поддержку. Так что я бы на месте спортсменов вообще сказала: «Ребята, мы играем. Есть такая теннисистка, которая сделала очень многое для тенниса, она выиграла огромное количество турниров и здорово, что она возвращается. Это ещё одна конкурентка, которая заставит всех двигаться вперёд». Мне кажется, это здорово.
Естественно, я знаю, что цель Маши была Олимпиада в Рио-де-Жанейро, и с Максом Айзенбадом были разговоры, что это главная её цель. Потом это всё случилось. Я тоже слышала про Токио, но думаю, что так далеко забегать вперёд ещё рановато. Я думаю, что они прежде всего хотят посмотреть, как Маша вернётся. Это всё очень сложно после такого огромного перерыва. В ходе карьеры же у неё были травмы, и надо будет, с одной стороны, постараться уберечься от них. Ей же уже не 18. А с другой стороны, для достижения результата нужно будет выкладываться по полной. Так что я думаю, что Маша и её команда для начала хотят посмотреть, как получится само возвращение, ну а дальше уже ставить такие глобальные цели на то, чего она хочет добиться в теннисе», — сказал Мыскина.
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