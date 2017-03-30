Шарапова: в ближайшем будущем хотела бы создать семью и стать мамой

Россиянка, которая 26 апреля вернётся на корт после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, оценила вероятность участия в Олимпиаде 2020 года в Токио.«Меня часто спрашивают об Играх в Токио, но я предпочитаю не заглядывать так далеко. Сейчас моя основная цель — возвращение в WТА после дисквалификации. Кроме того, в ближайшем будущем я бы хотела создать семью и стать мамой, мне ведь скоро 30 лет. Если говорить в общем, то, конечно, я, как и любой спортсмен, мечтаю выступить на Олимпиаде», — приводит слова Шараповой NBC Sports.