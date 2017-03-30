Возняцки одолела Плишкову и вышла в финал турнира в Майами

Датчанка Каролина Возняцки (12) одержала волевую победу над чешкой Каролиной Плишковой (2) со счётом 5:7, 6:1, 6:1 в полуфинале турнира в Майами. Теннисистки провели на корте 2 часа 16 минут. 26-летняя уроженка Оденсе, занимающая 14-е место в рейтинге WТА, отыграла 6 брейк-пойнтов из 8, сделав 6 брейков.
За 26-й титул в карьере и первый в текущем сезоне Возняцки поспорит либо с американкой Винус Уильямс (11), либо с британкой Йоханной Контой (10).
«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию этой встречи:
Текстовая онлайн-трансляция полуфинала Плишкова — Возняцки в Майами