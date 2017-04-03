Конта стала седьмой ракеткой мира, Кузнецова — девятой

В обновлённом рейтинге WТА от 3 апреля британка Йоханна Конта поднялась на седьмую строчку, американка Винус Уильямс — на 10-ю. Лучшая из россиянок, Светлана Кузнецова, опустилась на девятую позицию. Ещё одна представительница России Екатерина Александрова поднялась на 86-ю строчку.
Рейтинг WTA. 3 апреля
1 (1). Анжелика Кербер (Германия) — 7340.
2 (2). Серена Уильямс (США) — 7010.
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6020.
4 (4). Доминика Цибулкова (Словакия) — 5245.
5 (5). Симона Халеп (Румыния) — 5022.
6 (6). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4790.
7 (11). Йоханна Конта (Великобритания) — 4330.
8 (8). Агнешка Радваньска (Польша) — 4290.
9 (7). Светлана Кузнецова (Россия) — 4025.
10 (12). Винус Уильямс (США) — 3865.
…
14 (13). Елена Веснина (Россия) — 3235.
16 (17). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2196.
42 (42). Дарья Касаткина (Россия) — 1260.
45 (35). Екатерина Макарова (Россия) — 1221.
78 (81). Наталья Вихлянцева (Россия) — 775.
80 (79). Евгения Родина (Россия) — 773.
86 (93). Екатерина Александрова (Россия) — 715.
93 (90). Ирина Хромачёва (Россия) — 665.