Сок поднялся на седьмую строчку в чемпионской гонке ATP, Кирьос — на 10-ю

В новой версии чемпионской гонки ATP от 3 апреля американец Джек Сок поднялся на седьмую строчку, австралиец Ник Кирьос — на 10-ю. Лучший из россиян, Даниил Медведев, опустился на 38-ю позицию.
Чемпионская гонка ATP. 3 апреля
1 (1). Роджер Федерер (Швейцария) — 4045.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 2235.
3 (3). Станислас Вавринка (Швейцария) — 1500.
4 (4). Григор Димитров (Болгария) — 1365.
5 (5). Жо-Вильфрид Цонга (Франция) — 1255.
6 (6). Доминик Тим (Австрия) — 1140.
7 (9). Джек Сок (США) — 1130.
8 (8). Давид Гоффен (Бельгия) — 1055.
9 (7). Пабло Карреньо-Буста (Испания) — 985.
10 (16). Ник Кирьос (Австралия) — 855.
…
38 (34). Даниил Медведев (Россия) — 345…
45 (44). Андрей Рублёв (Россия) — 311.
46 (43). Евгений Донской (Россия) — 308.