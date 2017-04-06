Бабош: в матче с Броэди мне было важно удерживать свою подачу

Венгерка Тимя Бабош оценила свою игру в матче с британкой Наоми Броэди во втором круге турнира в Монтеррее. 23-летняя уроженка Шопрона оказалась сильнее со счётом 6:3, 6:2.
«Я очень довольна своей игрой в этом матче. Я знала, что у Наоми очень хорошая подача, поэтому мне было важно удерживать свою и делать всё, что возможно, на приёме. Я понимала, что в некоторых моментах совершить приём будет практически невозможно, но всё равно сохраняла концентрацию и боролась за каждое очко», — цитирует Бабош официальный сайт тура.