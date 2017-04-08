Джокович: Кубок Дэвиса надо проводить по примеру чемпионата мира по футболу

Вторая ракетка мира серб Новак Джокович выразил мнение, что формат проведения Кубка Дэвиса нуждается в изменениях.
«Я уважаю историю и традиции Кубка Дэвиса, но его формат нуждается в изменениях, потому что турнир утратил свою ценность. Я считаю, что мы нуждаемся в чём-то наподобие чемпионата мира по футболу, турнире, который будет проводиться в одном нейтральном месте. Кубок Дэвиса привлекал бы гораздо больше внимания, если бы за награды боролись 20-30 команд, сначала играющие в группе, а затем в плей-офф. Уверен, что в таком случае все теннисисты захотят представлять свои страны», — приводит слова Джоковича Tennis World.