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Джокович: Кубок Дэвиса надо проводить по примеру чемпионата мира по футболу

8 апреля 2017, суббота. 15:25. Теннис
Вторая ракетка мира серб Новак Джокович выразил мнение, что формат проведения Кубка Дэвиса нуждается в изменениях.

«Я уважаю историю и традиции Кубка Дэвиса, но его формат нуждается в изменениях, потому что турнир утратил свою ценность. Я считаю, что мы нуждаемся в чём-то наподобие чемпионата мира по футболу, турнире, который будет проводиться в одном нейтральном месте. Кубок Дэвиса привлекал бы гораздо больше внимания, если бы за награды боролись 20-30 команд, сначала играющие в группе, а затем в плей-офф. Уверен, что в таком случае все теннисисты захотят представлять свои страны», — приводит слова Джоковича Tennis World.
Источник: Tennis World USA Сообщить об ошибке
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Новак Джокович
Новости. Теннис
8 апреля 2017, суббота
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Какой из четвертьфиналов Кубка Дэвиса (7-9 апреля), на ваш взгляд, будет самым напряжённым?
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