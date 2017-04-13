Хромачёва проиграла Арруабаррене во втором круге турнира в Боготе

Российская теннисисткауступила во втором круге турнира в Боготе испанской спортсменке Ларе Арруабаррене (4) в двухсетовом поединке со счётом 6:7, 0:6.Матч продолжался 1 час 23 минуты. Хромачёва дважды подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 5. Арруабаррена не допустила двойных ошибок, не выполнила ни одного эйса и из 12 брейк-пойнтов реализовала 5.В 1/4 финала Лара Арруабаррена сыграет с сербской теннисисткой Александрой Крунич, которая во втором круге прошла испанку Сильвию Солер-Эспиносу.