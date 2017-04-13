Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Суперконкурсы с призами! Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Шведова: в прошлом году Кинг обиделась на то, что я тренировалась с Воскобоевой

13 апреля 2017, четверг. 15:25. Теннис
Представительница Казахстана Ярослава Шведова рассказала, почему ухудшилось её положение в рейтинге по сравнению в прошлым годом, а также поделилась подробностями конфликта с американкой Ваней Кинг, с которой она выступает в паре.

«Всё дело в травме, которую я получила на предсезонной подготовке. Из-за больной стопы я не совсем удачно начала нынешний сезон, потеряла уверенность в собственных силах. Так что только сейчас я пытаюсь наверстать упущенное. Уже намного лучше себя чувствую, постепенно прихожу в себя, потому что форма очень сложно набирается, однако очень легко теряется. А я уже не молодая теннисистка. Возраст даёт о себе знать. Я это начала чувствовать. Приходится менять план подготовки. Но я стараюсь, делаю, что могу. Не робот ведь. Обычный человек. Самое главное, что я позитивная. Сейчас хорошо себя чувствую. Знаю, что выкладываюсь по полной программе. А результаты – какие есть, такие есть.

В прошлом году Ваня Кинг немного обиделась на меня из-за того, что я начала тренироваться с Галиной Воскобоевой. Но нам нужно было готовиться к парным поединкам на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. А Ваня посчитала, что я её бросила, хотя как профессиональный теннисист она прекрасно меня понимала. Тем более что у неё на тот момент наблюдался кризис в карьере, всё в итоге одно на другое навалилось.

Мы с ней хорошо поговорили, я ей ещё раз всё объяснила, однако у нас возникла новая проблема. Ваня получила травму голеностопа и завтра ложится на операцию. Играть пока не сможет, будет восстанавливаться, так что моей новой напарницей на грунте и траве станет Саня Мирза из Индии», — цитирует Шведову «Inform Бюро».
Источник: Inform Turbo Сообщить об ошибке
Теги
Ваня Кинг Галина Воскобоева Саня Мирза Ярослава Шведова
Новости. Теннис
13 апреля 2017, четверг
15:25 Шведова: в прошлом году Кинг обиделась на то, что я тренировалась с Воскобоевой
14:53 Веселы победил М. Зверева и вышел в четвертьфинал турнира в Марракеше
14:51 Пэр победил Албота и может сыграть с Димитровым на турнире в Марракеше
13:35 Вондрушова победила Бек и сыграет с Кр. Плишковой на турнире в Биле
13:23 Сок: родители говорили, что я с детства был одержим теннисом
12:47 Эскобедо: чувствую, что мой стиль игры может принести успех на грунте
12:00 Беллуччи: лучше провести третий сет я просто не мог
11:44 Вердаско: принимать подачи Андерсона тяжело даже на грунте
11:06 Бачински: воспоминания об ОИ-2016 останутся у нас с Хингис навсегда
10:50 Пуиг попыталась исполнить подачу после нескольких оборотов вокруг своей оси
10:41 Кербер побывала на матче Лиги чемпионов «Бавария» — «Реал»
10:30 Эррани: я провела в Боготе уже два хороших матча, это здорово
09:56 Соррибес-Тормо: горжусь своими результатами и игрой, которую показываю в Боготе
09:43 Цибулкова и Чепелова сыграют с голландками в матче плей-офф Мировой группы КФ
09:33 Кербер вошла в состав сборной Германии на матч с Украиной в Кубке Федерации
09:32 Соррибес-Тормо и Мартинес-Санчес сыграют с Францией в плей-офф Мировой группы КФ
09:27 Стали известны составы сборных Беларуси и Швейцарии на полуфинал Кубка Федерации
09:02 Вандевеге, Дэвис, Роджерс и Маттек-Сэндс сыграют с Чехией в полуфинале КФ
09:01 Пары Хромачёва/Стоянович и Дзаламидзе/Мария вышли в 1/4 финала турнира в Боготе
09:00 Эррани и Скьявоне вышли в четвертьфинал турнира в Боготе
08:59 Беллуччи одолел Тиафо на старте турнира в Хьюстоне
04:40 Лопес прошёл во второй круг турнира в Хьюстоне, обыграв Фрэтэнджело
02:35 Эскобедо вышел во второй круг турнира в Хьюстоне, обыграв Сандгрена
02:15 Хромачёва проиграла Арруабаррене во втором круге турнира в Боготе
01:00 Курье: сейчас Кубок Дэвиса похож на дерево, падающее в глухом лесу
12 апреля 2017, среда
23:55 Суарес-Наварро: играла агрессивно, когда получала шанс в матче с Боузрап
23:21 Кр. Плишкова: мне было важно узнать, что могу хорошо играть и без подачи
22:53 Вердаско на двух тай-брейках переиграл Андерсона на старте турнира в Хьюстоне
22:21 Директор турнира в Риме: Скьявоне 36 лет, пора освободить место для молодых
21:29 Тарпищев: на матч с Бельгией выбрано оптимальное сочетание игроков
21:21 Чорич почти за три часа одолел 667-ю ракетку мира Эль-Амрани в Марракеше
20:53 Вторая ракетка турнира в Боготе Синякова проиграла во втором круге
20:05 Агасси: Федерер способен выступать ещё четыре-пять лет
19:37 Текстовая онлайн-трансляция матча Хромачёва — Арруабаррена в Боготе
18:39 Федерер: после турнира в Дубае понял, что мне будет нужен перерыв
18:16 Эррани вслед за Шараповой получила «уайлд-кард» в основную сетку турнира в Риме
17:59 Пэр сломил сопротивление Берлока на старте турнира в Марракеше
17:40 Глава федерации тенниса Италии: Федерер не приедет в Рим? Я болею за Надаля
16:30 12 эйсов помогли Гёргес обыграть Доден во втором круге турнира в Биле
16:01 Суарес-Наварро разгромила Боузрап и встретится с Джорджи на турнире в Биле
15:38 Комардина и Джёрческа без борьбы вышли в четвертьфинал турнира в Биле в паре
15:29 Шарди и Лоренци вышли во второй круг турнира в Марракеше
14:53 Веселы стартовал на турнире в Марракеше с победы над Ванни
14:45 Кр. Плишкова отдала всего три гейма Векич во втором круге турнира в Биле
14:02 Синякова, Кр. Плишкова, Аллертова и Вондрушова сыграют с США в полуфинале КФ
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
26 апреля Мария Шарапова сыграет первый матч после отбытия дисквалификации. Каким получится возвращение?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+