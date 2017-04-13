Шведова: в прошлом году Кинг обиделась на то, что я тренировалась с Воскобоевой

Представительница Казахстана Ярослава Шведова рассказала, почему ухудшилось её положение в рейтинге по сравнению в прошлым годом, а также поделилась подробностями конфликта с американкой Ваней Кинг, с которой она выступает в паре.
«Всё дело в травме, которую я получила на предсезонной подготовке. Из-за больной стопы я не совсем удачно начала нынешний сезон, потеряла уверенность в собственных силах. Так что только сейчас я пытаюсь наверстать упущенное. Уже намного лучше себя чувствую, постепенно прихожу в себя, потому что форма очень сложно набирается, однако очень легко теряется. А я уже не молодая теннисистка. Возраст даёт о себе знать. Я это начала чувствовать. Приходится менять план подготовки. Но я стараюсь, делаю, что могу. Не робот ведь. Обычный человек. Самое главное, что я позитивная. Сейчас хорошо себя чувствую. Знаю, что выкладываюсь по полной программе. А результаты – какие есть, такие есть.
В прошлом году Ваня Кинг немного обиделась на меня из-за того, что я начала тренироваться с Галиной Воскобоевой. Но нам нужно было готовиться к парным поединкам на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. А Ваня посчитала, что я её бросила, хотя как профессиональный теннисист она прекрасно меня понимала. Тем более что у неё на тот момент наблюдался кризис в карьере, всё в итоге одно на другое навалилось.
Мы с ней хорошо поговорили, я ей ещё раз всё объяснила, однако у нас возникла новая проблема. Ваня получила травму голеностопа и завтра ложится на операцию. Играть пока не сможет, будет восстанавливаться, так что моей новой напарницей на грунте и траве станет Саня Мирза из Индии», — цитирует Шведову «Inform Бюро».