Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Это напоминает историю Шараповой и Димитрова». Бадоса — о расставании с Циципасом

«Это напоминает историю Шараповой и Димитрова». Бадоса — о расставании с Циципасом
Аудио-версия:
Комментарии

Бывшая вторая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса высказалась о расставании с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом.

«Когда у нас по отдельности всё было хорошо – в отношениях тоже всё было в порядке. В другие моменты у нас у каждого своя карьера, свои проблемы, и иногда лучше всё это отделить.

Это очень напоминает мне историю Марии Шараповой и Григора Димитрова. Ты встречаешь нужного человека, но, возможно, не в самый лучший момент. У нас похожая ситуация.

У нас прекрасные взаимоотношения. Он отличный парень, я желаю ему всего наилучшего и не сомневаюсь, что это взаимно. Меня поддерживают очень много людей: семья, команда, друзья. Чувствую поддержку даже от его семьи и команды. Они все очень добры по отношению к каждому из нас.

В конце концов, ничего плохого не случилось. Такова жизнь. Мы всё равно продолжим видеться в туре. Никогда не знаешь, что может произойти в будущем», — приводит слова спортсменки Tennis.com.

Материалы по теме
Паула Бадоса сообщила о расставании со Стефаносом Циципасом
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android