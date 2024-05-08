«Это напоминает историю Шараповой и Димитрова». Бадоса — о расставании с Циципасом

Бывшая вторая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса высказалась о расставании с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом.

«Когда у нас по отдельности всё было хорошо – в отношениях тоже всё было в порядке. В другие моменты у нас у каждого своя карьера, свои проблемы, и иногда лучше всё это отделить.

Это очень напоминает мне историю Марии Шараповой и Григора Димитрова. Ты встречаешь нужного человека, но, возможно, не в самый лучший момент. У нас похожая ситуация.

У нас прекрасные взаимоотношения. Он отличный парень, я желаю ему всего наилучшего и не сомневаюсь, что это взаимно. Меня поддерживают очень много людей: семья, команда, друзья. Чувствую поддержку даже от его семьи и команды. Они все очень добры по отношению к каждому из нас.

В конце концов, ничего плохого не случилось. Такова жизнь. Мы всё равно продолжим видеться в туре. Никогда не знаешь, что может произойти в будущем», — приводит слова спортсменки Tennis.com.