Шарапова: неправильно, если меня продолжат критиковать

Пятикратная победительница турниров серии «Большого шлема», экс первая ракетка мира россиянка, которая 26 апреля вернётся на корт после 15-месячной дисквалификации за употребление допинга, призвала прекратить критику в её адрес.«Я отбыла дисквалификацию. Есть ли причина продолжать меня наказывать? Я её не вижу. Когда подробностей ещё не было, каждый мог судить и высказывать своё мнение. Сейчас, когда я прошла нейтральный Спортивный арбитражный суд, я говорю „стоп“. Если меня продолжат критиковать, это неправильно», — приводит слова Шараповой Le Parisien.