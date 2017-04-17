Родина поднялась на 77-ю строчку в рейтинге WTA

В обновлённом рейтинге WТА от 17 апреля россиянка Евгения Родина поднялась на 77-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло.
Рейтинг WTA. 17 апреля
1 (1). Анжелика Кербер (Германия) — 7335.
2 (2). Серена Уильямс (США) — 7010.
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6020.
4 (4). Доминика Цибулкова (Словакия) — 5065.
5 (5). Симона Халеп (Румыния) — 5022.
6 (6). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4790.
7 (7). Йоханна Конта (Великобритания) — 4330.
8 (8). Агнешка Радваньска (Польша) — 4290.
9 (9). Светлана Кузнецова (Россия) — 4025.
10 (10). Мэдисон Кис (США) — 3857.
…
15 (15). Елена Веснина (Россия) — 2925.
16 (16). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2475.
29 (29). Дарья Касаткина (Россия) — 1630.
44 (44). Екатерина Макарова (Россия) — 1250.
77 (78). Евгения Родина (Россия) — 783.
78 (76). Наталья Вихлянцева (Россия) — 775.
91 (89). Екатерина Александрова (Россия) — 680.
92 (92). Ирина Хромачёва (Россия) — 680.