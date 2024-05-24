«На Сюзанн Ленглен мне нравилось больше всего». Давыденко сравнил корты парижского «Шлема»

Двукратный полуфиналист «Ролан Гаррос», россиянин Николай Давыденко рассказал, чем отличаются ощущения от матчей на разных кортах этого мэйджора.

«На «Ролан Гаррос» приятнее играть на стадионе, чем на обычном маленьком корте. Забеги там кажутся больше, обширнее, и кажется, что всё по-другому, как бы немного замедляется по сравнению с маленьким кортом. Там заборы поближе, кажется, что всё быстрее. Бывает, тренируешься на маленьком корте, кажется, что высокая скорость там – а потом выходишь на стадион, и всё ощущается иначе, медленнее. Корт Сюзанн Ленглен мне там нравился больше всего. И раздевалка там более спокойная, и ресторанчик сразу. С раздевалкой очень удобно – пара метров, и сразу на корт выходишь. Спокойно настраиваешься, там меньше народа, теннисистов почти нет, все в основном тусуются у центрального корта, Шатрье, и в ресторане там сидят. В общем, вся массовость там, а Сюзанн Ленглен как будто немного отдельно», – сказал Давыденко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Артёму Тайманову.

Полное интервью с Николаем Давыденко на «Чемпионате» можно прочитать завтра, 25 мая, в 8:00 мск.