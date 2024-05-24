Селиваненко: в этом сезоне Джокович пока не играет на привычном для себя уровне

Вице-президент ФТР Алексей Селиваненко рассказал, считает ли он первую ракетку мира Новака Джоковича одним из главных фаворитов Открытого чемпионата Франции 2024 года на фоне не самых удачных выступлений серба на грунтовой части сезона.

Сегодня, 24 мая, 24-кратный победитель ТБШ уступил чеху Томашу Махачу в полуфинале турнира ATP-250 со счётом 4:6, 6:0, 1:6.

«В этом сезоне Джокович пока не играет на привычном для себя уровне. Это никоим образом не умаляет достоинств тех, кто его побеждает. Но при этом Новак как раз и отличается тем, что может показывать свою лучшую игру в самых важных матчах. Так не стал бы его списывать со счетов и претендентов на титул на «Ролан Гаррос»», – заявил Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Плышевским.

Напомним, Новак Джокович решил сыграть на неделе перед стартом «Ролан Гаррос» по причине нехватки игровой практики.