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Соболенко: Свёнтек добилась впечатляющих успехов на «РГ», но я люблю сложные испытания

Соболенко: Свёнтек добилась впечатляющих успехов на «РГ», но я люблю сложные испытания
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась ожиданиями от предстоящего «Ролан Гаррос».

«Если в чём-то и можно быть уверенным, так это в том, что не надо всё сводить к победе над Игой. Я должна сосредоточиться на себе и на том, что мне нужно сделать, чтобы стать лучшей теннисисткой. Если мне это удастся, я уверена, что у меня будет возможность встретиться с ней здесь. Я знаю, что она добилась впечатляющих результатов на этом турнире, но я люблю сложные испытания. Это особенно мотивирует меня и придаёт сил в борьбе за такие высокие цели, как победа над Игой на этом турнире.

Это замечательное противостояние, но мы не единственные такие, ведь Кори и Елена тоже борются за самые высокие места. Подобные соперничества помогают мне становиться лучше каждый день и дают дополнительную мотивацию. Надеюсь, мы и дальше будем встречаться друг с другом в финальных раундах крупных турниров», — приводит слова Соболенко портал Punto de Break.

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