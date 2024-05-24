Джокович второй раз в карьере проиграл матч, в котором взял один из сетов со счётом 6:0

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира Новак Джокович проиграл второй в карьере матч, когда повесил по его ходу сопернику «баранку».

Новак Джокович уступил чеху Томашу Махачу в полуфинале турнира ATP-250 со счётом 4:6, 6:0, 1:6. Предыдущее подобное поражение серб потерпел на «Мастерсе» в Париже в 2012 году в матче с американским теннисистом Сэмом Куэрри — 6:0, 6:7, 4:6.

В четвертьфинале турнира в Женеве Джокович одержал победу над Таллоном Грикспором, которому в один день пришлось и доигрывать встречу против Дениса Шаповалова, и противостоять первой ракетке мира.

Напомним, Новак Джокович решил сыграть на неделе перед стартом «Ролан Гаррос» по причине нехватки игровой практики.