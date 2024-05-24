Вихлянцева прокомментировала решение Джоковича сыграть на турнире в Женеве

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева высказалась о выступлении первой ракетки мира Новака Джоковича на турнире ATP-250 в Женеве, а также назвала своих фаворитов на Открытом чемпионате Франции 2024 года в мужском одиночном разряде.

Напомним, серб объяснил участие на турнире в Женеве тем, что хочет больше игровой практики перед «Роллан Гаррос». В полуфинале лидер рейтинга ATP уступил 44-й ракетке мира Томашу Махачу из Чехии.

«Тот факт, что Новак Джокович вообще решил принять участие в турнире в Женеве, в самый последний момент взяв уайлд-кард на соревнования, выглядел удивительным. В преддверии «Ролан Гаррос» серб обычно сразу прилетает в Париж и играет эту неделю в столице Франции со спаррингами, проводит подготовку к грунтовому ТБШ, тренировочные встречи с другими топовыми теннисистами. Думаю, что выход Новака в полуфинал турнира в Женеве можно расценивать как тренировку к грядущему мэйджору.

На предстоящем Открытом чемпионате Франции есть и другие фавориты. Например, Янник Синнер. Многие утверждали, что он снимется с «Ролан Гаррос», но сейчас итальянец вроде бы готов сыграть в Париже. Да, может быть, Янник в итоге и снимется с предстоящего турнира, до старта соревнований есть ещё несколько дней. Если возвращаться к Джоковичу, то я считаю, что он доволен результатом, показанным в Женеве. Лучшим теннисистам всегда хочется побеждать. В Швейцарии Новак провёл неплохую тренировку, прибивался к грунту. Сейчас сербу пора отправляться на Открытый чемпионат Франции. Вероятно, что в следующие два дня Новак Джокович проведёт несколько тренировочных игр на центральных кортах «Ролан Гаррос». Это произойдёт до старта турнира и до первого поединка представителя Сербии на французском «Шлеме», – заявила Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Плышевским.

Матчи основной сетки Открытого чемпионата Франции 2024 года стартуют 26 мая.