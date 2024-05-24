Шериф с разгромным счётом обыграла россиянку Рахимову в полуфинале турнира в Марокко

Сегодня, 24 мая, завершился полуфинальный матч турнира на грунте категории WTA-250 в Рабате (Марокко). На корте встретились российская теннисистка, 105-я ракетка мира Камилла Рахимова и египетская теннисистка Маяр Шериф Ахмед Шериф, которая сейчас на 66-й строчке мирового рейтинга. Со счётом 6:0, 6:1 победу одержала спортсменка из Египта.

Матч продолжался 1 час 2 минуты. Ни одна из теннисисток не выполнила ни одной подачи навылет. Рахимова допустила четыре двойные ошибки, а Шериф не допустила вовсе. Египтянке удалось реализовать 6 из 11 брейк-пойнтов, а Рахимовой – только один из трёх.

Напомним, теннисистки ни разу ранее не встречались на корте в качестве соперников. В финале Шериф встретится с американкой Питон Стирнс.