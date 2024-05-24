Россиянка Самсонова уступила Кис в матче полуфинала турнира в Страсбурге
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Сегодня, 24 мая, завершился матч полуфинала грунтового турнира категории WTA-500 в Страсбурге (Франция). На корте встретились американка, 16-я ракетка мира Мэдисон Кис и россиянка, 19-я ракетка мира Людмила Самсонова. Со счётом 6:1, 6:3 победу одержала Кис.
Страсбург. 1/2 финала
24 мая 2024, пятница. 15:40 МСК
16
Мэдисон Кис
М. Кис
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
|
|3
19
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Матч продолжался 3 часа 35 минут, потому что был остановлен не некоторое время. Теннисистки не выполнили ни одной подачи навылет, у обеих на счету по четыре двойные ошибки. Два из трёх брейк-пойнтов смогла реализовать Самсонова, пять из девяти – Кис.
Напомним, теннисистки ранее встречались на корте четыре раза, три из которых американка оказывалась сильнее. Теперь Кис предстоит встретиться в финале с победительницей матча украинки Ангелины Калининой и американки Даниэль Коллинз.
Комментарии
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