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Алькарас: я желаю Синнеру всего наилучшего в эти трудные моменты

Алькарас: я желаю Синнеру всего наилучшего в эти трудные моменты
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Вторая ракетка мира, 20-летний Карлос Алькарас рассказал, что они с итальянским теннисистом Янником Синнером хорошо общаются вне корта. Когда Алькарас узнал, что у Синнера травма, то лично написал ему, чтобы пожелать выздоровления.

«Он действительно хороший человек вне площадки. Мы разделили много замечательных моментов. Мы немного разговариваем, когда видимся. Когда я увидел плохие новости о его травме, я написал ему, просто чтобы пожелать ему скорейшего выздоровления и, надеюсь, увидеть его здесь. Я думаю, это здорово, что все имеют лучших игроков в мире на турнирах, видят их вокруг. Я просто желаю ему всего наилучшего в эти трудные моменты на протяжении всей его карьеры и, надеюсь, разделю с ним замечательные моменты в будущем», — рассказал Алькарас на пресс-конференции «Роллан Гаррос».

Напомним, Синнер повредил бедро и снялся с «Мастерса» в Мадриде (Испания), позже стало известно, что из-за травмы итальянец не сможет участвовать и в «Мастерсе» в Риме. Он проходит лечение в одной из клиник Италии. Решение по поводу участия в «Роллан Гаррос» Синнер ещё не озвучил.

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