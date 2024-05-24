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Ольховский: Новак Джокович сейчас не в лучших кондициях, неожиданный результат в Женеве

Ольховский: Новак Джокович сейчас не в лучших кондициях, неожиданный результат в Женеве
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Экс теннисист Андрей Ольховский прокомментировал поражение первой ракетки мира Новака Джоковича на турнире категории АТР-250 в Женеве.

«С одной стороны, неожиданный результат от Джоковича. С другой стороны, он сейчас не в лучших кондициях. Плюс не знаю, какая у него ситуация в команде. Уволил тренера по физической подготовке, поменял тренерский штаб. Что-то у них там происходит. По игре Джокович сейчас не в лучших кондициях.

В этом турнире он играл, чтобы получить уверенность перед «Ролан Гаррос». Наверное, такие матчи не очень много уверенности вселяют. Но у него громадный опыт выступления на турнирах «Большого шлема». Там несколько другой формат. Новак, может, получил игровую практику и в третьем сете не боролся, потому что психологически был уже в Париже», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, Джокович объяснил участие на турнире в Женеве тем, что хочет больше игровой практики перед «Роллан Гаррос». В полуфинале он уступил чешскому теннисисту, 44-й ракетке мира Томашу Махачу.

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