«Играешь как будто почти на харде, но это грунт». Давыденко оценил покрытие «Ролан Гаррос»

Бывшая третья ракетка мира, чемпион Итогового турнира и трёх «Мастерсов», двукратный полуфиналист «Ролан Гаррос» Николай Давыденко рассказал об особенностях покрытия в Париже, сравнив его со скользящим хардом.

«На «Ролан Гаррос» очень интересно покрытие сделано. Там не вырываются ямы, как на других турнирах – бывает, что там прямо дырки делаются, кривые корты. На «Ролан Гаррос» настолько этот слой под теннисистом… Теннисист – это уже практически песочек лёгкий, его вот щёточкой трут просто, туда-сюда гоняют. Это самый поверхностный слой, такая пыль, можно сказать. А под ним на «Ролан Гаррос» практически бетон. Он настолько жёсткий, выглядит практически как хард – такой вот там грунт. Ты играешь как будто почти на харде, но это грунт. Я бы назвал его «скользящий медленный хард», вот так. Он ровный, хорошо уложенный, утрамбованный. Бывают такие корты, которые особенно в сильную жару становятся очень жёсткими, а сверху пыль – вот на «Ролан Гаррос» так практически всегда. Я редко видел, чтобы он был мягкий, с дырками. Может быть, когда постоянно дожди были – и то когда дождь проходил, то собирались лужи чуть-чуть, они быстро впитывались и не было такого, что можно после дождя какие-то ямы на корте рыть», – сказал Давыденко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Артёму Тайманову.

Полное интервью с Николаем Давыденко на «Чемпионате» можно прочитать завтра, 25 мая, в 8:00 мск.