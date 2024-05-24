Стал известен список российских теннисистов, которые выступят на «Роллан Гаррос».

Открытый чемпионат Франции, один из турниров «Большого шлема» «Роллан Гаррос» стартует 26 мая и завершится 8 июня. Всего в нём примут участие по 128 теннисистов и в мужской, и в женской сетке. Представителей России там будет 21 человек — шесть мужчин и 15 женщин.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком российских теннисистов и теннисисток, которые станут участниками «Роллан Гаррос» — 2024.

Мужчины, 6 человек

1. Даниил Медведев

2. Андрей Рублёв

3. Карен Хачанов

4. Роман Сафиуллин

5. Аслан Карацев

6. Павел Котов

Женщины, 15 человек

1. Дарья Касаткина

2. Екатерина Александрова

3. Людмила Самсонова

4. Вероника Кудерметова

5. Анастасия Павлюченкова

6. Анна Калинская

7. Анастасия Потапова

8. Мирра Андреева

9. Анна Блинкова

10. Диана Шнайдер

11. Элина Аванесян

12. Мария Тимофеева

13. Камилла Рахимова

14. Эрика Андреева

15. Юлия Авдеева