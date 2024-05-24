Перрикар обыграл Бублика в полуфинальном матче турнира в Лионе

Французский теннисист Джованни Мпетчи Перрикар вышел в финал грунтового турнира категории ATP-250 в Лионе (Франция).
В полуфинальном матче Перрикар сыграл с 19-й ракеткой мира Александром Бубликом из Казахстана. Матч завершился со счётом 6:4, 7:5 в пользу француза.
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Встреча продлилась 1 час 17 минут. В её рамках Перрикар три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 10. На счету Бублика восемь эйсов, восемь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт.
Для Александра Бублика это был первый в карьере полуфинал турнира ATP на грунте. В четвертьфинале Бублик обыграл 57-ю ракетку мира россиянина Павла Котова.
В финале грунтового турнира в Лионе Джованни Мпетчи Перрикар встретится с аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри.
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