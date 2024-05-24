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Перрикар обыграл Бублика в полуфинальном матче турнира в Лионе

Перрикар обыграл Бублика в полуфинальном матче турнира в Лионе
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Французский теннисист Джованни Мпетчи Перрикар вышел в финал грунтового турнира категории ATP-250 в Лионе (Франция).

В полуфинальном матче Перрикар сыграл с 19-й ракеткой мира Александром Бубликом из Казахстана. Матч завершился со счётом 6:4, 7:5 в пользу француза.

Лион. 1/2 финала
24 мая 2024, пятница. 17:30 МСК
Джованни Мпетчи Перрикар
117
Франция
Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
4 		5
         
Александр Бублик
19
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

Встреча продлилась 1 час 17 минут. В её рамках Перрикар три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 10. На счету Бублика восемь эйсов, восемь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт.

Для Александра Бублика это был первый в карьере полуфинал турнира ATP на грунте. В четвертьфинале Бублик обыграл 57-ю ракетку мира россиянина Павла Котова.

В финале грунтового турнира в Лионе Джованни Мпетчи Перрикар встретится с аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри.

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