Перрикар обыграл Бублика в полуфинальном матче турнира в Лионе

Французский теннисист Джованни Мпетчи Перрикар вышел в финал грунтового турнира категории ATP-250 в Лионе (Франция).

В полуфинальном матче Перрикар сыграл с 19-й ракеткой мира Александром Бубликом из Казахстана. Матч завершился со счётом 6:4, 7:5 в пользу француза.

Встреча продлилась 1 час 17 минут. В её рамках Перрикар три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 10. На счету Бублика восемь эйсов, восемь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт.

Для Александра Бублика это был первый в карьере полуфинал турнира ATP на грунте. В четвертьфинале Бублик обыграл 57-ю ракетку мира россиянина Павла Котова.

В финале грунтового турнира в Лионе Джованни Мпетчи Перрикар встретится с аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри.