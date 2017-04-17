Никулеску: надеюсь, мы с Се Шувэй сыграли в паре не в последний раз

Румынка Моника Никулеску поделилась впечатлениями после победы на турнире в Биле в парном разряде. В финале она в дуэте с Се Шувэй из Китайского Тайбэя обыграла швейцарок Мартину Хингис и Тимю Бачински со счётом 5:7, 6:3, [10:7].
«Финал получился непростым. Думаю, мы показали игру хорошего уровня. Мы с Шувэй составили отличную пару. Мы лишь во второй раз играли вместе, но в финале действовали просто прекрасно. В матче с Мартиной и Тимей нужно было играть только так. Они выигрывали олимпийскую медаль, победили во многих матчах и в целом демонстрируют прекрасный теннис.
Я очень рада, что сыграла в паре с Шувэй. Надеюсь, это был не последний раз», — цитирует Никулеску официальный сайт тура.