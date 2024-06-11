Сафиуллин — М. Берреттини: текстовая онлайн-трансляция матча первого круга в Штутгарте
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Сегодня, 11 июня, состоится матч первого круга травяного турнира категории ATP-250 в Штутгарте (Германия), в котором сыграют 43-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин и итальянец Маттео Берреттини (95-й в рейтинге ATP). Встреча спортсменов начнётся не ранее 14:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между россиянином и представителем Италии.
Штутгарт. 1-й круг
11 июня 2024, вторник. 14:30 МСК
43
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
1-й сет
0 : 0
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95
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Роман Сафиуллин и Маттео Берреттини проведут между собой первую встречу на турнирах уровня ATP.
Соревнования в Штутгарте с призовым фондом € 734 915 проходят с 10 по 16 июня. Действующий победитель турнира в Германии — американский теннисист Фрэнсис Тиафо, обыгравший в финале прошлогодних соревнований хозяина корта Ян-Леннарда Штруффа — 4:6, 7:6, 7:6.
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