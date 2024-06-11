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ATP опубликовала видео в честь Синнера с упоминаниями Кафельникова и Медведева

ATP опубликовала видео в честь Синнера с упоминаниями Кафельникова и Медведева
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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала видео в честь завования итальянским теннисистом Янником Синнером звания первой ракетки мира.

В ролике демонстрируется видеоподборка всех первых ракеток мира в истории мужского тенниса, в том числе российских теннисистов Евгения Кафельникова (занимал первую строчку на протяжении шести недель в 1999 году), Марата Сафина (лидер рейтинга ATP в течение девяти недель в конце 2000 — начале 2001 годов) и Даниила Медведева, который возглавлял мировой рейтинг в разные отрезки 2022 года, в сумме пробыв на вершине 16 недель.

Видео доступно на YouTube-канале ATP Tour. Права на него принадлежат ATP.

Победитель Australian Open — 2024 Янник Синнер стал первой ракеткой мира 10 июня 2024 года. Он стал первым итальянцем в истории, возглавившим рейтинг ATP.

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