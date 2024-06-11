Чесноков высказался о перспективах Алькараса после победы испанца на «Ролан Гаррос»

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP советский и российский теннисист Андрей Чесноков высказался о перспективах второй ракетки мира 21-летнего испанского теннисиста Карлоса Алькараса.

«Алькарас в 21 год выиграл уже три турнира «Большого шлема». Тем более что он побеждал на Открытом чемпионате США, Уимблдоне и «Ролан Гаррос», которые проводятся на разных покрытиях. А недавний финал «Ролан Гаррос» Карлос провёл на невероятном уровне», – приводит слова Чеснокова Vprognoze.ru.

9 июня Алькарас впервые в карьере выиграл Открытый чемпионат Франции. Для юного испанца этот титул стал третьим на турнирах «Большого шлема» после победы на Уимблдоне-2023 и US Open – 2022.