Ферреро считает, что трудно сравнивать важность турниров, которые выиграл Алькарас

Бывшая первая ракетка мира Хуан-Карлос Ферреро, ныне тренер третьей ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса, рассказал, что сравнить важность турниров, которые выиграл его подопечный, трудно.

«Мы уже знаем, насколько сложен Уимблдон. Этот турнир, как он сказал, он смотрел с самого раннего возраста по телевизору, потому что многие испанцы побеждали здесь, в том числе и я. Это делает его по-настоящему особенным.

Я думаю, нужно продолжать совершенствоваться, «Большие шлемы» — это цель, где на него навешивают ярлык фаворита, и нужно добиться той лёгкости, чтобы фаворитизм не отягощал и можно было заниматься своим теннисом, который прекрасен», — приводит слова Ферреро AS.

Напомним, 9 июня Алькарас впервые в карьере выиграл Открытый чемпионат Франции. Для юного испанца этот титул стал третьим на турнирах «Большого шлема» после победы на Уимблдоне-2023 и US Open – 2022.