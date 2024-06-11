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Осака обыграла Мертенс в первом круге турнира в Нидерландах

Осака обыграла Мертенс в первом круге турнира в Нидерландах
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Завершился матч первого круга на травяном турнире категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды) между бельгийской теннисисткой, 32-й ракеткой мира Элисе Мертенс и представительницей Японии Наоми Осакой (125-я в рейтинге WTA). Со счётом 6:2, 6:4 победу одержала японская спортсменка.

Хертогенбосх (ж). 1-й круг
11 июня 2024, вторник. 13:25 МСК
Элисе Мертенс
32
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Наоми Осака
125
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

Встреча продолжалась 1 час 9 минут. В её рамках Наоми Осака семь раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из двух (100%). На счету Мертенс три эйса, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

В 1/8 финала Наоми Осака встретится с победителем матча Бернарда Пера (США) — Сюзан Ламенс (Нидерланды).

Турнир в Хертогенбосхе проходит с 10 по 16 июня. Вчера в Нидерландах из-за дождя завершились лишь два матча первого круга.

Календарь турнира в Хертогенбосхе (ж)
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