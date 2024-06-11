«Нужно учиться верить в себя». Федерер — на вручении дипломов в американском университете

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер выступил с вдохновляющей речью на церемонии вручения дипломов в Дартмутском колледже (одно из старейших учебных заведений США, входит в элитную Лигу плюща), который находится в Ганновере (Германия).

«Итак, я никогда не ходил в колледж… но я недавно закончил его. Я закончил теннис. Выпускники, я чувствую вашу боль. Я знаю, каково это, когда люди продолжают спрашивать, каковы твои планы на оставшуюся жизнь. Они спрашивают меня: «Теперь, когда ты не профессиональный теннисист, чем ты занимаешься?» Я не знаю… и это нормально — не знать.

Когда ты разыгрываешь очко, это самая важная вещь в мире. Но когда розыгрыш закончился, то он остался в прошлом. Такой подход очень важен, потому что он позволяет вам полностью посвятить себя следующему шагу. Правда в том, что в какую бы игру ты ни играл в жизни… иногда ты проиграешь. Очко, матч, сезон, работа… это американские горки со множеством взлётов и падений. И это естественно, когда ты проигрываешь, сомневаешься в себе, жалеешь себя. И, кстати, ваши соперники тоже сомневаются в себе. Никогда не забывайте об этом. Но негативная энергия — это потраченная впустую энергия. Ты хочешь стать мастером преодоления трудных моментов. Для меня это признак чемпиона. Нужно учиться верить в себя», — приводит слова теннисиста Si.com.

Федерер является почётным доктором Дартмутского колледжа. 42-летний швейцарец завершил карьеру в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне. Свой прощальный матч Роджер провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.