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«Мы стремимся к улучшению». Ферреро — о потенциальных соперниках Алькараса

«Мы стремимся к улучшению». Ферреро — о потенциальных соперниках Алькараса
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Бывшая первая ракетка мира Хуан-Карлос Ферреро, ныне тренер третьей ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса, рассказал, как они готовятся противостоять потенциальным соперникам.

«Есть игроки, которые могут противостоять ему, но мы ищем в нём улучшения. На ментальном уровне мы хотим, чтобы у него была стабильность, чтобы он мог поддерживать такой высокий уровень. Но когда ты играешь на таком уровне, поддерживать это совершенство очень сложно, мы знаем, что это трудно, что это придёт со зрелостью, и мы должны продолжать к этому стремиться», — приводит слова Ферреро AS.

Напомним, в финальном матче «Ролан Гаррос» — 2024 Алькарас в пяти сетах обыграл Александра Зверева, занимающего четвёртое место в рейтинге ATP, со счётом 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2.

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