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Анна Блинкова потерпела разгромное поражение от Бектас на старте турнира в Нидерландах

Анна Блинкова потерпела разгромное поражение от Бектас на старте турнира в Нидерландах
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60-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова не смогла выйти во второй круг травяного турнира категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). В матче 1/16 финала она уступила американке Эмине Бектас (98-я в рейтинге WTA) со счётом 4:6, 0:6.

Хертогенбосх (ж). 1-й круг
11 июня 2024, вторник. 14:10 МСК
Анна Блинкова
60
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		0
6 		6
         
Эмина Бектас
96
США
Эмина Бектас
Э. Бектас

Встреча продолжалась 1 час 15 минут. На счету Блинковой два эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных. Теннисистка из США пять раз подала навылет и выиграла пять брейк-пойнтов из семи заработанных. Американская спортсменка не совершила ни одной двойной ошибки.

В 1/8 финала Бектас вновь может сыграть с представительницей России. Её соперница определится по итогам встречи между третьей сеяной на турнире, россиянкой Екатериной Александровой, и Ариной Родионовой из Австралии.

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