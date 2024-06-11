Сафиуллин в напряжённом матче в Штутгарте уступил Маттео Берреттини, сделавшему 27 эйсов

Завершился матч первого круга травяного турнира категории ATP-250 в Штутгарте (Германия), в котором встречались 43-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин и итальянец Маттео Берреттини (95-й в рейтинге ATP). Россиянин проиграл в в упорной борьбе в трёх сетах — 6:7(8:10), 7:5, 5:7.
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Встреча продолжалась 2 часа и 57 минут. Сафиуллин 6 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 6 заработанных. На счету Берреттини 27 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 выигранный брейк-пойнт из 5.
Во втором раунде турнира в Германии Берреттини сыграет с победителем матча между французским теннисистом Маттео Мартино и канадцем Денисом Шаповаловым.
Соревнования в Штутгарте с призовым фондом € 734 915 проходят с 10 по 16 июня. Действующий победитель турнира в Германии — американский теннисист Фрэнсис Тиафо, обыгравший в финале прошлогодних соревнований хозяина корта Ян-Леннарда Штруффа — 4:6, 7:6, 7:6.
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