Александр Зверев снялся с травяного турнира ATP-250 в Штутгарте

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев снялся с травяного турнира категории ATP-250 в Штутгарте (Германия).

Во втором круге турнира представитель Германии должен был встретиться с 70-й ракеткой мира Брэндоном Накашимой из США. Зверева заменит 37-летний французский теннисист Ришар Гаске. Травяной турнир ATP-250 в Штутгарте пройдёт с 10 по 16 июня.

Напомним, на прошедшей неделе в Париже Зверев впервые в карьере вышел в финал «Ролан Гаррос» и второй раз в карьере – в решающую стадию турнира «Большого шлема». В титульном матче Зверев в пяти сетах проиграл 21-летнему испанцу Карлосу Алькарасу (3) со счётом 3:6, 6:2, 7:5, 1:6, 2:6.