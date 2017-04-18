Бачински: я входила в топ-10, но за границей меня почти не узнавали

Швейцарская теннисистка Тимя Бачински сообщила, что её очень редко узнают за границей, несмотря на завоевание олимпийской медали на Играх в Рио-де-Жанейро.

«Конечно, люди лучше знают игроков из топ-20. Но есть и те, кто не знает, что Мартина Хингис всё ещё выступает, хотя мы с ней завоевали серебро на Олимпиаде. Это странно. Если Роджер Федерер получает травму, то все об этом знают. Я же входила в топ-10, но за границей меня почти не узнавали. Я была никем», — приводит слова Бачински NZZ am Sonntag.