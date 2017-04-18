Лоренци победил Гранольерса в первом круге турнира в Монте-Карло

Итальянский теннисист Паоло Лоренци вышел во второй круг турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло, обыграв испанца Марселя Гранольерса со счётом 6:2, 6:4. Матч продолжался 1 час 34 минуты. 35-летний итальянец 1 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету Марселя 3 эйса, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

В рейтинге ATP Лоренци занимает 37-ю строчку, Гранольерс — 65-ю.

За выход в третий круг соревнований Лоренци поспорит с представителем Франции Люкой Пуи (11).