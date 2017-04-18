Цонга проиграл Маннарино во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло

Француз Жо-Вильфрид Цонга (7) не сумел пробиться в третий круг турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло, проиграв своему соотечественнику Адриану Маннарино (Q) со счётом 7:6 (7:3), 2:6, 3:6. Продолжительность встречи составила 2 часа 4 минуты. 32-летний уроженец Ле-Мана, занимающий 10-ю строчку в рейтинге ATP, 4 раза подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету Адриана 1 эйс, 5 двойных ошибок и 6 брейков.

За выход в четвертьфинал Маннарино поспорит с победителем матча Люка Пуи (Франция, 11) — Паоло Лоренци (Италия).